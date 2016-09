La voix de Secret Story: "Je suis le 19e habitant de la Maison des secrets"

Télévision

Le 26 août dernier, Secret Stor y reprenait en grande pompe sur Plug RTL , qui diffuse la dixième saison anniversaire de la téléréalité dans son entièreté. Si de nouveaux candidats ont posé leurs valises dans la Maison des secrets, une personne, elle, occupe les lieux depuis dix ans… Dominique Duforest, alias La Voix de Secret Story.

Contacté par La Dernière Heure, l’ancien animateur radio de 65 ans - qui a interviewé les plus grands comme Paul McCartney, Stevie Wonder ou encore David Bowie - nous raconte comment, après une carrière bien remplie - il a notamment été animateur sur NRJ et directeur de grandes radios nationales -, il est devenu celui qui prononce la fameuse phrase "C’est tout… pour le moment" mieux que personne. "J’y suis arrivé totalement par hasard, débute celui qui travaille également pour Double D, boîte qui fournit notamment des musiciens pour divers événements et propose du coaching (www.doubledparis.fr). Dix jours avant la diffusion de Secret Story 1, on m’a proposé de devenir la voix de la téléréalité. Au début, j’ai refusé parce que je devais partir en vacances. Finalement, mon entourage m’a convaincu et l’aventure a commencé… "

Qu’est ce qui vous a motivé à accepter de devenir la voix de Secret Story ?

"Je trouvais ça assez amusant même si je ne suis pas du tout le cœur de cible de ce genre d’émission et même si cela demande énormément de travail. Dans Secret Story , je travaille au moins dix heures par jour, six jours sur sept. Il serait d’ailleurs intéressant de faire une émission sur les coulisses de Secret Story …"

Que faut-il pour s’approprier la voix de La voix de Secret Story ?

"Je n’ai pas remarqué que j’avais une voix pour la radio mais j’ai toujours voulu en faire de par ma mère. Je ne m’entraîne pas. Je dois juste ajuster mon ton et je pose ma voix."

Les gens reconnaissent-ils souvent votre voix ?

"Je ne m’en cache pas mais je ne l’affiche pas non plus. C’est très rare quand une personne reconnaît ma voix. Secret Story est la seule émission ou je fais office de voix off."

Regardez-vous Secret Story une fois chez vous ?

"Au début, j’enregistrais l’émission et je la regardais par la suite. Plus maintenant. Mais j’adore toujours autant voir les candidats chercher des secrets. Et, même si tous les secrets sont souvent connus avant la fin, le jeu nous tient vraiment en haleine."

Vous êtes en quelque sorte le confident des candidats…

"Oui, j’ai un côté un peu papa. Je suis vraiment le confident des candidats. Cette année, je suis le 19e habitant de la Maison des secrets. Je suis d’ailleurs resté en contact avec certains d’entre eux comme Jonathan (saison 3), Juliette (saison 4) et Benoît (saison 4). Je ne les vois qu’une fois sortis du jeu pour préserver le mystère de La voix."

Avez-vous des chouchous cette année ?

"J’ai des chouchous tous les ans ! Cette année, j’aime beaucoup Athénaïs parce que c’est une personne très intéressante. J’aime aussi le style bon chic bon genre de Julien."

Vous souvenez-vous des Belges qui ont participé à Secret Story ?

"Bien sûr ! Surtout d’Amélie Neten qui a vraiment marqué l’histoire de Secret Story . Je l’adorais. On s’était même dit qu’on irait manger des moules un jour en Belgique. Finalement, ça ne s’est pas fait. J’adorais aussi Coralie, candidate de la saison dernière. C’est une fille drôle et joyeuse. Elle avait un caractère de cochon mais c’est vraiment parfait pour l’émission ! J’ai un profond attachement pour la Belgique. J’y ai tenu un restaurant pendant quelques années et j’ai des origines belges. La Belgique coule vraiment dans mes veines."

Que pensez-vous de l’évolution de Secret Story à travers les années ?

"Je la trouve intéressante. On est parti, il y a dix ans, avec la réputation d’une émission chaudasse qui succédait au Loft . On est en quelque sorte passé du magazine Entrevue à Intimité ou à Nous Deux . Secret Story a un caractère beaucoup moins sulfureux qu’avant et est devenu une téléréalité familiale. Je ne rougis pas du tout d’en faire partie. Je voudrais même dire à ceux qui critiquent Secret Story de regarder au moins un épisode ou en tout cas de mieux regarder. C’est loin d’être une téléréalité de débiles."