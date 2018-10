Vous n'entendrez plus jamais Kamehameha comme avant...

Le saviez-vous ? Le héros de bien des enfants qui ont grandi dans les années nonante, et ont connu les matinées du Club Dorothée est doublé, dans la version originale (japonaise) de l'anime, par... une dame ! En l'occurrence, Masako Nozawa, qui fête ses 82 printemps aujourd'hui même.

Masako Nozawa est la seiyu (doubleuse) principale de Dragon Ball Z, manga (et anime) d'Akira Toriyama, parmi les plus populaires du genre. Elle prête son timbre de voix à plusieurs personnages clés du shonen mythique : Goku, mais aussi ses fils Gohan et Goten, entre autres.

Voici Masako Nozawa en action :

Détail amusant : dans la version française du dessin animé, c'est également une dame, tout aussi sémillante, qui a imposé sa voix sur la saga Dragon Ball : la française Brigitte Lecordier - et son célèbre "Tin-nin-nin-nin-nin !". Elle double les personnages de Son Goku enfant, Son Gohan enfant, et Son Goten enfant. C'est aussi Brigitte Lecordier qui double... Oui-Oui ! La petite musique de notre enfance...

Voici Brigitte Lecordier en action :