Une terrible chute a plongé Noémie dans le coma pendant six longs mois. Lorsqu’elle se réveille, la jeune femme n’en croit pas ses yeux : elle se retrouve dans un lit d’hôpital et l’été a été remplacé par l’hiver. Elle est d’autant plus surprise quand elle découvre qu’elle est enceinte ! Qui est toutefois le père de son enfant, son fiancé avec qui elle a rompu la semaine de sa chute ou son ex-compagnon dans les bras de qui elle a trouvé du réconfort la même semaine ?Diffusé sur La Une ce jeudi, Un bébé pour Noël a tous les critères du bon téléfilm de Noël, léger, familial et rythmé par une belle histoire d’amour. Il est également porté par une des actrices françaises les plus bankables du moment, Laetitia Milot, qui a accepté de se mettre dans la peau de Noémie deux mois avant d’accoucher de sa propre fille, Lyana. (...)