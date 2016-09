Lagaf': "On veut des animateurs aseptisés: Hanouna est un survivant!"

Télévision

Sa vie aujourd’hui, ce n’est plus du show. Star incontestée, électron libre du petit écran des années 90 et 2000, le turbulent, drôle et cash Vincent Lagaf’ s’est éloigné de TF1 l’année dernière. Il a enfin réalisé un de ses rêves : ouvrir une académie de Flyboard (le 2 mai dernier), dans ce Var si cher à son cœur… Et il le reconnaît : il a de la chance dans la vie : "J’habite dans les collines du Var, à 5 minutes à vélo de ma base nautique. Je suis à 1h30 des stations de ski. Ma compagne me dit : On part où en vacances ? Mais on a déjà tout ici ! Par contre, j’aime encore aller en Asie. Car là-bas, je ne suis pas connu et je peux me promener sans avoir le regard des gens sur moi".

Vincent Lagaf’ (c’est au ClubMed qu’on l’a affublé du pseudo inspiré de Gaston Lagaffe) - "en pleine rédaction de rapports de stage" pour son école de sport nautique, nous dit-il au bout du fil - aime peut-être s’envoler au-dessus de l’eau sur son Flyboard, mais a gardé les pieds bien ancrés dans la terre. "Quand tout s’est arrêté pour moi, c’est vrai que j’ai eu cette chance d’avoir une passion, et les moyens de pouvoir l’assumer. À 8h, mon téléphone sonne, à 9h j’ouvre ma base. J’ai 57 ans et je suis dans une condition physique exceptionnelle !"

Vous le dites : vous avez la possibilité financière de réaliser votre rêve aujourd’hui. L’argent, quand on est une vedette de la télé, ça pervertit ? On n’a pas l’impression que vous êtes un homme de chiffres…

"Non, effectivement je ne le suis pas ! Comme dirait mon grand-père : on n’a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil ! L’argent dans ce milieu peut pervertir un producteur. Il ne faut pas être hypocrite : pour certains, seule compte la marge qui va ressortir d’un programme ! J’ai fait leur fortune ! Mais, quand la vie change, quand ça s’arrête, c’est effectivement comme Alice Sapritch m’avait confié à l’époque (il imite alors son accent) : Tu ne reçois plus un coup de téléphone ! C’est un métier d’apparat, de paillettes…"

La télé vous manque-t-elle ? (on le verra cependant dans V6, une émission automobile dès le 18/09 sur AB3) ?

"Non. La seule chose qui me manque, c’est la grande époque de la télé. La grande époque des jeux de 19h, avec le Bigdil et Le Juste Prix . La liberté d’expression à la télé, j’ai senti qu’elle disparaissait quand Mougeotte et Le Lay (les anciens patrons des années de gloire, NldR) ont quitté TF1. Quand j’ai commencé dans le milieu, j’avais comme directeur artistique Gérard Louvin, un des plus grands ! Maintenant, on bombarde à la tête des chaînes de télé des gens qui n’ont jamais fait de télé, qui sortent de l’école de commerce ! Ils veulent marquer leur passage donc ils prennent des décisions, qui ne marchent généralement pas. Je peux comprendre, ils ont besoin de justifier leur salaire !"

Vous ne vous retrouvez plus dans la télé d’aujourd’hui, depuis votre départ de TF1 l’année dernière ? (sa dernière émission s’appelait Boom !, NdlR)

"Non, la télé prend une tournure qui n’est plus celle que j’ai connue. Il y avait à l’époque de la folie chez les animateurs comme moi, Dechavanne… Aujourd’hui, on veut des animateurs propres sur eux, aseptisés. Le dernier survivant, c’est Hanouna. Qu’il en profite ! Mais peut-être que cela va revenir car, là, il n’y a plus grand-chose de spontané à la télé. Je n’ai jamais eu de prompteur, je faisais du show. Après, on disait qu’on avait des caractères difficiles : c’est vrai. Quand on nous disait quoi faire, de nous mettre là plutôt qu’ici, on disait non. Parce qu’on était dans la spontanéité."

Vous n’avez pas dans vos cartons un projet télé que vous aimeriez réaliser ?

"Avant de partir de TF1, j’avais repris le jeu de l’oie, ça s’appelait La Loi du jeu , et le but était de rendre ça aussi fou que le Bigdil . Évidemment, c’était cher… Je rêve de faire de la télé comme je l’ai connue, avec les moyens. Mais aujourd’hui, il y a beaucoup trop de chaînes, et trop d’émissions."





"À 57 ans, je suis toujours borderline et je le paie régulièrement !"

Vous nous dites qu’en Asie, vous êtes tranquille, loin du regard des gens. Les regards vous pèsent ?

"Non, parce que généralement, ils sont gentils. Par contre, quand les gens sont malpolis… Quand je vois que quelqu’un prend une photo de moi à l’intérieur de la base nautique sans avoir même dit bonjour… il repartira en disant que je ne suis pas aimable ! Il y a 8 personnes sur 10 qui viennent à l’académie et veulent une photo ou un autographe : on a dû installer un panneau disant que les séances photo c’était dehors après 19 heures. Mais je le fais avec plaisir, je dois bien ça aux gens !"

À 57 ans, vous êtes toujours aussi casse-cou ?

"Je suis toujours borderline et je le paie régulièrement ! Mais je sais aussi qu’à 57 ans on ne peut pas sortir indemne d’une journée de compétition ! Maintenant, mon fils est devant…"

Il suit vos traces ?

"Oui, un peu dans tout. Il réalise des vidéos de sports extrêmes et pratique les sports extrêmes. Mais c’est vrai que c’est très difficile d’être le fils de…"

La scène aussi a longtemps fait partie de votre vie. Pourquoi ne pas y revenir ?

"Un one-man-show, non ! Avant, il y avait sur scène les grosses stars : Leeb, Robin, Palmade, Les Inconnus. Maintenant, il y a un one-man-show tous les jours ! Par contre, j’ai sympathisé avec Willy Rovelli, je l’aime beaucoup et il a une certaine folie. Revenir sur scène dans une pièce de théâtre à deux, ça oui."