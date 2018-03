"Même avec le plus beau des maine coon sous mes doigts, mes mains restent ce qu’elles sont depuis des années (très déformées) et j’en suis désolée… mais je ne veux plus les cacher, écrit ainsi la présentatrice de TF1 (Money Drop, etc.) sur son compte Instagram.

Polyarthrite rhumatoïde, mon amie, ma compagne douloureuse de tous les jours dans tout mon corps depuis tant d’années… Je te déteste. Mais je remercie chaque jour la force qui m’est donnée de pouvoir vivre avec cette saleté. Et elle fait partie de moi. Je fais de mon mieux."

Celle qui est maman d’une petite Willow avait déjà été hospitalisée en 2017 pour une embolie pulmonaire.