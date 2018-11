Télévision Laurent Mariotte fête les dix ans de" sur TF1

Joyeux anniversaire Petits plats en équilibre ! À partir de lundi et jusqu’à vendredi, Laurent Mariotte fêtera les dix ans de son émission culinaire sur TF1. Une semaine gourmande où l’animateur reviendra sur les recettes préférées des téléspectateurs comme le pâté lorrain ou encore le fondant au chocolat. De quoi dévorer l’écran avec les yeux…

"En regardant les recettes qui fonctionnaient le mieux sur MyTF1, on s’est rendu compte que les Français adoraient les classiques, les vraies endives au jambon ou encore l’osso bucco", explique Laurent Mariotte qui ajoute que les recettes belges ont, elles aussi, la cote sur le site de la chaîne française. "Les frites belges, le waterzooi, ce sont des recettes qui fonctionnent parce qu’elles sont simples et lisibles."

L’animateur le dit et le répète : "Je ne suis pas un chef, juste un gars qui aime cuisiner et qui a envie de partager des recettes simples et savoureuses aux produits de saison. J’ai grandi en mangeant des produits de saison qui venaient tout droit de mes potagers. Voilà ce qui m’a donné envie de cuisiner." Les produits de saison que l’on peut actuellement utiliser dans nos plats, selon l’animateur ? "On rentre dans la grande période des légumes racines comme le navet, la betterave ou encore le céleri-rave. Celle des courges, marrons et potimarrons aussi. Ce sont des produits qui ont parfois mauvaise réputation mais qui bien assemblés sont un délice à déguster."

En dix ans, trouvez-vous que les habitudes alimentaires des Français ont changé ?