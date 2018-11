Ancienne animatrice de RTL-TVI, Maureen Dor était de retour dans les locaux de la chaîne belge, avenue Georgin. Non pas pour revenir sur le petit écran mais bien pour présenter un nouveau projet qu’elle porte depuis neuf mois avec Alix Battard, présentatrice du RTL Info et membre de l’équipe de communication du Télévie, et Céline Raes du FNRS dans le cadre du Télévie.

(...)