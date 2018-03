"Si vous voulez profiter de la vie, c’est maintenant ou Jamel !" La conclusion de son show reflète bien l’esprit du nouveau spectacle de l’humoriste. À la fois humain, vrai et sensible, parlant de lui, de ses enfants ou de son pays natal, avec des anecdotes hilarantes sur son bébé : le Marrakech du Rire. "Un festival en voie de développement, comme son pays d’accueil", rigole celui qui raconte aussi ses péripéties lorsqu’il partait en vacances. "Enfin, ce ne sont pas des vacances, mais une vacance… au bled ! Même une aire d’autoroute ici, c’est mieux que le bled (sourire) !" Jamel Debbouze, entre une kyrielle de vannes, montre toutefois son attachement à des origines dont il est fier. "Les Arabes, ils ont inventé les maths, le diabète et.. la sieste !"

Sans détour, la pile électrique Jamel fait alors des étincelles en parlant d’un sujet universel : le racisme. Mais décomplexé. "On est tous le raciste de quelqu’un ", lance-t-il. "Ne me regarde pas avec tes yeux de merlan frites, toi", plaisante celui qui met le doigt, ironiquement, sur des différences de la vie de tous les jours. Comme le fait que "Dark Vador est… noir, tout comme les mauvaises boules du jeu Motus ! Vous trouvez ça normal ?" Mais il se rassure en réalisant une jolie fable sur la belette et la grenouille (caricature de l’Arabe et du Français) ou en lançant une pique: "Quand des racistes viennent me voir, c’est la consécration !" C’est alors qu’il s’adresse à son public en lui demandant : "Qui est raciste dans la salle ?"

Un Jamel passionnel

"J’ai fait un rêve, I have a drink !" Malgré l’une ou l’autre blague facile ("Le Maroc est une oasis ou un… fanta citron"), le moins que l’on puisse écrire est que le roi de l’impro n’a rien perdu de son humour. "Enfin, je peux vous toucher et vous sentir", balançait-il au public, à peine monté sur scène de façon tonitruante sur du MHD et une première partie menée par un Farid Chameck (issu du Jamel Comedy Club) transformé pour l’occasion en chauffeur de salle. "Toi, d’ailleurs, on sent que t’es venu en courant (sourires !) Non mais vous m’avez manqué. Sans vous, je ne serais plus là aujourd’hui."

Après six ans d’absence ("On a vieilli, mais toi là, tu as moisi !"), Jamel revient donc en force avec Maintenant ou Jamel. Pourquoi tester ses vannes en Belgique ? "Pour deux choses", examinait celui qui est venu rôder son show à Liège et à Bruxelles en 2016 et 2017. "Bizarrement, vous êtes aussi exigeants que très sympas. Autant vous riez sincèrement… mais pas pour rien. Les Belges ne chercheront jamais à nous faire plaisir, ils chercheront d’abord à se faire plaisir et c’est un super indicateur pour nous."

Bref, voilà qui indique que Jamel ne fera pas dans la dentelle en Belgique et qu’il risque même de n’épargner personne au vu de son show, que nous avions pu voir en primeur en février dernier à Amiens, le fief d’Emmanuel Macron. "Il est plus petit que moi, Macron ! Non mais 39 ans, ce n’est pas un âge pour devenir président. Une pointure, tout au plus !" Sans oublier son indignation face à Donald Trump ("Lui, président ? Et pourquoi pas Dingo maire d’Amiens ?") Du haut de ses 42 ans, celui qui fait d’adorables fautes de français est une vraie boule d’énergie sur scène. Il va dans tous les sens et aborde tous les sujets. "Je suis pour le mariage pour tous mais pour mon fils, là, ce n’est pas pareil (sourire) !"

Jamel et son humour caramel. Un bonbon pour les zygomatiques.