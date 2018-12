Télévision Le grand-reporter de RTL a été hospitalisé début décembre. La faute à un mystérieux virus.

Figure emblématique de RTL, Jean-Pierre Martin a été hospitalisé début décembre suite à un pépin de santé que l’on peut qualifier de sérieux. D’où son absence, notamment dans On refait le monde, l’émission de Patrick Weber sur Bel RTL.

Contacté, le grand reporter de RTL, qui a quitté l’hôpital, nous confie avoir le moral. "Je n’ai pas le choix et je l’ai toujours eu parce que c’est dans ma nature, dit-il. On a identifié le problème, même si on n’en connaît pas encore les causes. J’ai le traitement adéquat qui, je l’espère, me permettra de régénérer ce muscle cardiaque dans les mois à venir puisqu’il a été durement touché."

(...)