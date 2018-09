"Ce n’est pas facile de partir la première, mais c’est une très belle expérience quand même", a déclaré Aline à l’issue de l’émission diffusée hier soir sur RTL-TVI.

Cette éducatrice spécialisée en psychiatrie mais également ancienne miss régionale (Miss Soignies Haute Senne 2014) a échoué à l’épreuve du gâteau marbré de Cyril Lignac. La Belge n’a pas respecté les consignes et a été désignée comme dernière de la classe. Quant à l’épreuve technique de Mercotte (le Charlemagne : biscuit génoise, crème au beurre au chocolat, en forme de livre) puis à l’épreuve créative (les souvenirs d’école), la Montoise de 28 ans n’a pas su élever son niveau et c’est donc tout naturellement qu’elle a dû rendre son tablier. Aline nous avait pourtant confié rêver de devenir professionnelle : "L’émission permet de se projeter dans l’avenir et peut-être de faire de notre passion un métier. Si ça permet de travailler dans la pâtisserie à temps plein, ce serait génial." Cette spécialiste en cake design avoue avoir du mal avec la gestion du stress : "Le timing était atroce. Chez moi, j’aime pâtisser dans le calme, à mon rythme."

Le sosie de Mercotte

"À vos marques, prêts ? Pâtissez !" Les fans de l’émission culinaire ont été servis ce lundi soir sur RTL-TVI. En effet, les répliques cultes ont déjà fusé. Comme celle de Mercotte devant un Charlemagne : "Je dirais que c’est… une pizza." "Plutôt des lasagnes !", précise Cyril Lignac après l’avoir découpé. Sans oublier le : "J’aimerais bien que mon nom soit gravé dans le marbré" de Charles ou encore la sortie de la présentatrice Julia Vignali sur l’épreuve du Charlemagne. "Bon allez Charles, tu te magnes ?"

Autre anecdote cocasse de cette saison 7 ? La candidate Astrid, 69 ans et doyenne du concours, qui ressemble étrangement à Mercotte, la mamie gâteau du programme. Auprès de Télé Loisirs, la jurée raconte ce qu’elle pense de son sosie. "Elle est très très jolie. Elle est mieux que moi. Elle a 7 ans de moins que moi. Elle n’est pas toute jeune, elle est très rigolote. Elle a beaucoup de personnalité. Elle a eu de nombreuses vies. C’est quelqu’un de charmant."

Il reste donc une candidate belge au programme (Valériane, 38 ans, de Hannut) et le tablier bleu a été attribué au benjamin Julien. À 16 ans, il est le plus jeune candidat de toutes les saisons.