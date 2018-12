Ce 6 décembre, la RTBF avait décidé d'inviter Saint-Nicolas en plateau pour distribuer des cadeaux aux auditeurs du "6-8" et du "8-9" sur Vivacité. Mais un détail a frappé les téléspectateurs les plus attentifs : il n'y avait pas de croix sur la mitre de Saint-Nicolas. Il n'en fallait pas plus pour que, sur les réseaux sociaux, certains fustigent le service public.





Interrogé par Sudpresse, le service public a déclaré que cette absence de croix "n'était pas volontaire".





Depuis quelques années deux camps s'opposent. D'un côté, ceux qui rappellent que, traditionnellement, Saint-Nicolas est représenté avec une croix et ne voient pas pourquoi il faudrait changer cela. De l'autre, ceux qui veulent abandonner la connotation religieuse de cette fête pour enfants.