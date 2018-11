L'arbre crée la polémique à Rome : les Verts s’étranglent devant le coût faramineux dépensé par Netflix "dans un contexte où les familles ont du mal à boucler les fins de mois"

376.000 euros. C'est la somme, rondelette, qu'a aligné le géant du streaming à la demande Netflix, pour sponsoriser... un sapin de Noël. Une initiative qui prendra place, dès le 8 décembre (date de l'inauguration officielle), en un lieu symbolique et hautement touristique : la Piazza Venezzia, non loin du Colisée, à Rome. Pourquoi le conifère fait-il polémique ? Il y a d'abord un contexte particulier. L'an dernier, Rome avait été la risée du monde, en dressant sur son sol un sapin indigne de la grandeur de la capitale transalpine - il avait d'ailleurs été comparé à une brosse pour toilettes et avait fait la une du New York Times. Son successeur est donc fortement épié.

Le sapin moqué, en 2017 :

Le sapin romain, 2018, n'attirera pas tant les moqueries que... la polémique.

Comme les Echos le relèvent, l'arbre de Noël, sponsorisé par Netflix à hauteur de 376.000 euros au total (en comptant l’installation), comportera 500 boules, sur lesquelles s’afficheront les principaux personnages des séries Netflix, et près de 60.000 lampes LED à faible consommation.

L’arbre de 20 mètres restera allumé 24 heures sur 24, chose qui n’a "jamais été vue dans les rues" de la capitale italienne, souligne le quotidien translpin La Repubblica. Une "zone à selfies" sera aussi installée afin de permettre aux Romains et aux touristes de se prendre en photo devant l’arbre avec en fond le monument à Victor-Emmanuel II.

La société Igp Decaux a servi d’intermédiaire entre Netflix et la ville de Rome dans ce dossier, alors que la plateforme de streaming s’est engagée à utiliser un "arbre italien", en accord avec l’organisme qui gère les forêts du pays.

Là où ça coince ? Dans la Repubblica toujours, les Verts s’étranglent devant le coût faramineux dépensé par Netflix "dans un contexte où les familles ont du mal à boucler les fins de mois". Leur suggestion ? Que cet argent serve pour "la création ou l’entretien des terrains de jeux à Rome, ce qui sera le plus beau cadeau de Noël".

C’est en tout cas un joli pied de nez de l’entreprise américaine, qui va réussir à s’afficher dans les rues de Rome alors que le gouvernement italien va bientôt signer un décret anti-Netflix, ayant pour but de bouleverser la chronologie des médias et de lutter contre la concurrence faite à l’industrie cinématographie par les plateformes de streaming, en imposant un délai compris entre 60 et 105 jours entre la sortie des films dans les salles obscures et leur arrivée sur les plateformes digitales.