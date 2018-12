Cette année, Fanny Jandrain rejoint l’équipe de Viva for Life. L’animatrice de Max&Vénus (La Deux) et de La Récré de midi (VivaCité) est le nouveau visage du Viva for Life Tour, une tournée itinérante qui passera, à partir du 18 décembre et jusqu’au 22 décembre prochain, dans cinq villes et communes pour mettre en avant la mobilisation citoyenne. L’opération débute à Herve et passera ensuite par Thuin, Marche-en-Famenne, Gembloux et Ath.

© D.R. Ces villes seront mises au défi et le public sera invité à participer à ce jeu géant en échange d’un don. Il devra effectuer un parcours d’obstacles avec une boule de trois mètres de diamètre en un minimum de temps. Cette dernière partira de Nivelles, lieu où le coup d’envoi de Viva for Life sera donné, et reviendra à son lieu de départ après avoir parcouru les cinq villes du Viva for Life Tour.

"Mon défi sera de faire venir un maximum de gens dans les différents lieux ", déclare Fanny Jandrain. " C’est un exercice qui me correspond très bien car j’aime le terrain et la proximité. Et, surtout, je sais que je fais ça pour la bonne cause."

Comme pour le Télévie, lorsqu’elle faisait partie de la maison RTL Belgium, Fanny Jandrain s’investit à fond dans Viva for Life. " Pendant onze ans, j’ai été très attachée au Télévie. Je m’investissais dans la pièce de théâtre, en tournée et dans les différentes opérations. L’altruisme, ça fait partie de moi. J’aime travailler pour la bonne cause, aider les gens comme je peux. C’est important pour moi de m’investir dans des actions porteuses de messages ", confie l’animatrice dont la plus grande des filles, Capucine, a déjà été sensibilisée à la cause, notamment via son école. " Le constat est alarmant. Un enfant sur quatre vit dans la pauvreté aujourd’hui. On se dit qu’il y en a donc peut-être six dans la classe de son propre enfant. Même si je lui en avais déjà parlé, ma fille Capucine m’a posé beaucoup de question dans ce sens car son école participe à Viva for Life. L’année dernière, par exemple, ses camarades de classe et elle avaient préparé une série de dessins pour Viva for Life. C’est important que les écoles se mobilisent, que les enfants prennent conscience qu’il y a des enfants qui n’ont pas la même chance qu’eux. "