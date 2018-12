L'animatrice des Reines du shopping sur RTL-TVI a désormais la nationalité française.

Ce mardi, Cristina Cordula a reçu un livret de nationalité française au Panthéon, à Paris. Une grande fierté pour l'animatrice des Reines du shopping qui attendait ce document depuis des années. L'ancien mannequin originaire du Brésil a d'ailleurs été le chercher dans son plus beau tailleur rouge. "Je suis très émue, commence-t-elle. Etre ici aujourd'hui, c’est le résultat d’un long chemin. Choisir un autre pays pour vivre implique de ne pas avoir peur de commencer une nouvelle vie loin de ses proches et de ses repères. C'est un peu nouveau pays pour une nouvelle vie. On part comme des explorateurs et, petit à petit, on batit l’histoire, on fonde son foyer, on prend raciste. Et, quelle magnifaïque terre la France! Une terre riche mais surtout ouverte au monde à une époque où on constate que beaucoup de pays sont en train de se replier sur eux-mêmes. La france nous accueille les bras ouverts et nous rappelle que sa beauté vient aussi de notre diversité."

Elle conclut en remerciant les Français et en criant : "Vive la république, vive la France et vive le camembert ave son petit coup de rouge !"