Léa Salamé sur ONPC: "Ça a été tellement dur..."

Télévision

Léa Salamé à "On nest pas couché", c'est bel et bien fini. L'ancienne journaliste d'i>Télé est remplacée par Vanessa Burgraff, déjà critiquée après sa première.

Quant à sa prédécesseur sur le plateau d'"ONPC", elle sera désormais à la tête de L'"Emission politique", aux côtés de David Pujadas. Mais dans une interview accordée à Télérama, elle revient sur ses difficultés à endosser le rôle de chroniqueuse aux côtés d'Aymeric Caron, puis Yann Moix. "Ça a été tellement dur que j’ai l’impression d’avoir passé le bac pendant deux ans", dit-elle. " J’aurai certainement mal au bide le 15 septembre, avant d’entrer sur le plateau de "L’Émission politique". Mais les épreuves sont derrière moi".

Plus loin, elle évoque les défis qui l'attendent (notamment la présentation d'un magazine culturel), toujours du côté de France Télé. "J’ai trop longtemps voulu prouver des choses: à moi-même, à mon père et à d’autres. C’est fini! Je suis une grande fille maintenant, et je veux aborder l’année qui s’annonce en prenant une forme de distance avec les polémiques autant qu’avec les questions d’audience."