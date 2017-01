Chômeur et sans diplôme, Christian Quesada découvre sa nouvelle célébrité. Le candidat des "12 coups de midi" sur TF1 s'est livré sur sa nouvelle vie. Il lui arrive même de signer des autographes, comme il l'a expliqué à Paris Match.



"Il y a quelque temps, j'ai pris un TGV Lyon-Paris. Dans le même wagon voyageaient Vincent Lindon, Manu Katché et Pierre Lescure. Quand nous sommes arrivés, j'étais le seul à qui les voyageurs ont demandé de faire des selfies et de signer des autographes ! C'était assez cocasse."



Dans cette interview, on apprend aussi qu'il a rêvé enfant d'une carrière politique. "Je voulais devenir président de la République. J'avais même inventé le Lantipas, un pays imaginaire, avec son histoire, sa géographie, sa monnaie... ".