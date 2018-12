"Moteur, action… Roulez !" Bienvenue sur la piste de la Peugeot Driving Academy de Nivelles où plusieurs animateurs de la RTBF se sont prêtés au jeu de la maîtrise de la conduite en voiture. Par temps sec mais aussi sur route mouillée. Aussi bien sobres qu’après avoir consommé de l’alcool ! (une séquence alcool de haut vol à voir sur dh.be) !

Objectif ? Faire prendre conscience aux téléspectateurs des dangers de la conduite en état d’ébriété, certes, mais aussi à ceux de la conduite tout simplement. "Je crois que je tiens à l’alcool et je pense que plein de gens croient aussi stupidement le supporter, confesse, tout sourire, Joëlle Scoriels. Moi, j’ai confiance en moi donc je risque de prendre des décisions malheureuses par rapport à la conduite. Je dois me surveiller vis-à-vis de cela. Enfin, je dois me surveiller par rapport à beaucoup de choses mais je le fais ! (rire)" (...)