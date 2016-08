Les Belges accros au "binge watching"

Télévision

Les Belges sont adeptes du "binge watching", c'est-à-dire du visionnage en rafale des programmes télévisés et plus particulièrement de séries.

Plus de 50% des Belges reconnaissent ainsi regarder plusieurs épisodes à la suite une fois par mois, et quelque 30% une fois par semaine, ressort-il d'une enquête en ligne menée en août 2016 auprès de plus de 2.500 Belges par le bureau d'études de marché, GfK, et publiée mardi. Le "binge watching" est défini comme le visionnage de trois numéros ou plus d'un programme télévisé en une journée.

La jeune génération est particulièrement concernée par ce phénomène. Quelque 80% des moins de 24 ans visionnent en effet en rafale des épisodes mensuellement et 50% toutes les semaines.

Environ 40% des sondés reconnaissent être quelque peu "accros" au "binge watching", les femmes étant plus nombreuses (48%) que les hommes (37%) à reconnaître être captivées par le visionnage en rafale. Les néerlandophones du pays (50% sur base mensuelle) ont par ailleurs un peu moins souvent recours à cette pratique que les francophones (64%).

Les personnes interrogées avancent plusieurs raisons pour justifier leur pratique du "binge watching": elles disent avoir du temps pour le faire, aimer cela et vouloir rester à la pointe.

En outre, alors que le streaming est très prisé auprès de la jeune génération, la TV à la demande ou les habituels enregistrements de programmes restent les plus populaires.