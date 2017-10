"On se réjouit de se voir à la télévision", nous lance Brigitte, jeune femme originaire d’Oupeye (province de Liège) qui se verra, ce lundi, donner des instructions à Arnaud, son compagnon, dans Chéri(e), c’est moi le chef , émission de France 2 dans laquell e trois couples sont en compétition pour réaliser une recette pour quatre personnes en moins d’une heure. Un seul des conjoints connaît la recette et doit diriger sa moitié à distance pour la réaliser.

Une expérience qui a laissé un bon souvenir au couple de Belges. "Le tournage était un grand moment. Il faut dire qu’on n’était jamais allés sur un plateau télé auparavant. Ce n’est vraiment pas ce qu’on imagine quand on regarde la télévision. Le plateau est immense et il y a énormément de personnes qui gravitent autour."

Comment avez-vous été démarqués pour participer à l’émission ?

"En regardant les premiers épisodes, j’ai vu que l’émission recherchait des candidats belges. J’ai donc envoyé ma candidature. La production ne nous a contactés que bien plus tard. Elle nous a demandé de nous présenter via Skype et nous a posé des questions sur notre lien avec la cuisine, notre niveau, etc."

Comment vous êtes-vous préparés à l’expérience ?

"On ne s’est pas préparés ! (rires) On s’est simplement dit qu’on allait essayer de ne pas être trop ridicules parce qu’Arnaud ne sait pas du tout cuisiner."

Comment s’est passé le tournage ?

"Très bien ! On nous a donné une recette. On avait dix minutes pour la lire et la mémoriser. Ensuite, on devait donner des instructions à notre partenaire. C’est stressant mais quand on est dans le bain, on n’y pense plus. Arnaud m’a d’ailleurs totalement épatée. Je pensais même que c’était un chef qui avait préparé l’assiette. Évidemment, dès le début, on a été étiquetés comme les Belges de l’émission mais ce n’était vraiment pas de la moquerie. Il y avait vraiment une ambiance agréable sur le plateau et avec l’équipe."

Cette expérience lui a-t-elle donné envie de cuisiner à la maison ?

"Oui ! Depuis notre participation à l’émission, il cuisine au moins deux fois par semaine et ses plats ne sont pas mal du tout !"