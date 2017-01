Michael Miraglia, débarqué depuis peu aux commandes du magazine Reporters, vient de frapper un grand coup ! Ce vendredi, le magazine de RTL abordera la question de la réforme de la cour d’assises. Parmi les témoignages, un attirera tout spécialement l’attention : celui de Bernard Wesphael. Depuis son acquittement et sa sortie du tribunal, jamais il ne s’était exprimé. Pourquoi là, maintenant ? "Sur les conseils de mes collègues, j’ai contacté un proche de Bernard Wesphael. Qui m’a lui-même rappelé", nous explique le présentateur de Reporters. "Sur le moment, je suis un peu inquiet, car le contexte est complexe. Il est dans une période de sa vie compliquée; il n’a pas été épargné par la presse." Bref, Michael Miraglia s’attend à un refus. Mais c’est un coup de théâtre, c’est le cas de le dire ! "Il me dit alors : Vous m’appelez parce que vous avez besoin d’un acteur ? Je pense qu’il fait allusion à tout ce qu’on a dit sur lui pendant l’affaire. Et là il enchaîne : pour le Télévie ! La pièce du Télévie m’a permis d’établir un peu contact de manière détournée avec lui en fait. Il m’a dit qu’il ferait l’interview si je lui trouvais deux places pour la pièce, qui est sold out."

Rendez-vous a été fixé - c’était mardi - chez l’intéressé. "Oui, ça m’a étonné qu’il me donne rendez-vous chez lui, continue Michael . Il y avait beaucoup de bienveillance dans sa voix."





Michael, vous aviez balisé le terrain avec Bernard Wesphael avant ?

"Oui. Il a senti, je pense, qu’il n’y avait aucune volonté de ma part de le coincer. Même si hors de question pour moi que mon approche soit dans la demi-mesure. Je pouvais l’interviewer à condition que je ne revienne pas sur le fond de l’affaire Pirotton, mais qu’on parle bien de l’institution judiciaire."

Il ne semble pas avoir usé de la langue de bois. Il vous dit : "Si j’avais été jugé par le tribunal correctionnel et non une cour d’assises, je ne serais pas là avec vous, M. Miraglia. J’aurais été condamné, je serais en prison aujourd’hui" …

"Oui. Mais une fois qu’il dit ça, il s’explique. Sinon, le téléspectateur peut comprendre : on s’est planté sur le verdict ! Wesphael ne dit pas ‘je suis coupable’ , mais que c’est parce qu’il a été jugé aux assises et qu’un procès comme ça a besoin de débats oraux. Non pas que les magistrats, en correctionnelle, ne sont pas compétents. Mais peut-être, en correctionnelle, son procès aurait-il été fait rapidement en deux jours. Et que d’autres personnes, accusées, n’ont pas eu et n’auront peut-être pas la même chance que lui, d’avoir un long procès, où on va au fond des choses. Il dit qu’il a envie de se battre pour ça. Il envoie un message politique en donnant son avis sur l’institution judiciaire, il est plus dans une logique politicienne."

Évoque-t-il le fait de revenir en politique ?

"Non. Je n’ai pas vu quelqu’un avec un discours revendicateur ou de relance. Il me dit que c’est compliqué pour lui de rester à la maison, qu’il a envie de faire des choses et qu’il allait retravailler. Probablement comme éducateur dans des conférences débats sur la justice, pour expliquer en quoi, d’après son expérience, la justice ne peut pas être impactée par les réductions budgétaires."