"Ravi, c’est le mot adéquat pour définir ce que je ressens suite à cette finale", nous confie Jérémie Izarn, chef originaire de Grenoble qui a remporté Top Chef 2017 face à un adversaire de taille, Franck Pelux. "J’y croyais et, en même temps, je savais que je me mesurais à une montagne de la gastronomie. Franck m’a impressionné au jour le jour. Je savais pertinemment qu’il allait se retrouver dans le carré final."

Contrairement à son adversaire, Jérémie, 27 ans, n’a pas travaillé dans de grands restaurants étoilés mais cela ne l’a pas empêché d’y croire. "Quand je suis arrivé dans Top Chef et que j’ai vu le niveau des différents candidats. Je me suis dit : ‘Mince ! Je vais peut-être rapidement sortir de ce concours’. Puis, j’ai vécu le concours épreuve par épreuve, j’ai cru en moi et je me suis dit : ‘Advienne que pourra !’", nous explique le chef qui n’a pas ressenti de compétition pendant l’aventure gastronomique. "Il n’y avait pas de coups bas. On était vraiment une bonne bande de copains. J’ai d’ailleurs abordé la finale de façon très sereine parce que je connaissais bien Franck et sa façon d’être."

Quelle a été votre force, selon vous ?

"Je pense que ça a été ma ténacité et mon organisation. J’aime que les choses soient un peu protocolaires. C’est comme ça que je travaille dans mon restaurant (La Tour des sens, NdlR) . Dans ma vie personnelle, par contre, je suis beaucoup moins organisé." (rires)

Est-ce que votre expérience dans Top Chef a changé la façon dont vous concevez votre cuisine ?

"Ça a été un vrai thermomètre, oui. J’analyse davantage ce que je propose. Top chef m’a également apporté beaucoup plus de confiance en moi, ce qui se ressent dans ma cuisine. J’ai gardé la même signature mais je m’autorise à casser les codes, à être plus foufou dans les plats que je propose."

Il y a deux ans, vous avez affronté Philippe Etchebest au concours du Meilleur Ouvrier de France. Le stress était pareil que lors de la finale ?

"Pas du tout ! (rires) J’étais beaucoup plus impressionné devant le chef Etchebest et Gilles Goujon, deux monuments de la cuisine. J’ai d’ailleurs totalement perdu mes moyens."

À la maison, qui cuisine ?

"Ma femme ! (sourire) Quand je rentre d’une journée de boulot, je n’ai pas trop envie de me remettre derrière les fourneaux. Elle cuisine d’ailleurs très bien. En même temps, je ne suis pas quelqu’un de difficile. Cuisinez-moi un cordon-bleu, un steak haché ou des pâtes et je suis heureux !"

Depuis votre participation à Top Chef , avez-vous vu une augmentation des réservations dans votre restaurant ?