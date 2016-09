Les pigeons perdent des plumes

Télévision

On n’est pas des pigeons (La Une, RTBF), est arrivé premier du classement des magazines d’information lors d’un sondage de Télépro sur la qualité des émissions télévisées. Depuis la rentrée, auprès des téléspectateurs, la mayonnaise ne prend plus aussi bien. Recette trop connue ou perte de la saveur initiale?

L’émission, à sa reprise fin août/début septembre, peinait à fédérer 100.000 téléspectateurs. Aujourd’hui, quelque 130.000 téléspectateurs (en moyenne) répondent présent. En janvier 2015, ils étaient près de 200.000.

Après cinq années de reportages sur la consommation, On n’est pas des pigeons perd des plumes. De nombreux fidèles font part de leur déception sur les réseaux sociaux. Sujets redondants, tests ratés, grande récréation en plateau, moins de spécialistes invités... Ils reprochent aux producteurs de faire le "buzz" avec des chutes et des fous rires et d’oublier l’essentiel: l’information.

Kathleen regrette: "Un grand n’importe quoi cette émission depuis la rentrée! Faudrait franchement songer à vous renouveler! Toujours les mêmes blagues éculées pfff". "J’ai l’impression qu’ils remplissent le vide d’information par des buzz et du rire. Ça caquette trop. On loupe le but premier de l’émission", déplore un certain Philippe.

Pour Xavier Guillitte, producteur de l’émission, "il n’est pas question de faire le buzz avec ces séquences. On préfère faire le buzz autour de l’information, même si, c’est vrai, l’humour fait aussi partie de notre succès."

Il le certifie: les gags ne remplaceront pas l’information. L’infotainment a des limites claires, selon lui. "On se pose les questions que les consommateurs se posent. On a repris à la fin de l’été avec des sujets peut-être plus estivaux. Dès les prochaines semaines, il y aura plus de spécialistes autour de la table, des tests en laboratoire et des sujets traités convenablement. La forme doit être au service du fond."

Les arrivées de nouveaux chroniqueurs, qui doivent encore s’affirmer, peuvent aussi justifier un flottement temporaire.

Une autre question se pose: la présence en plateau du producteur dessert-elle l’émission? Xavier Guillitte, qui n’a plus la casquette d’éditeur, se justifie. "Je ne pense pas: j’ai une vision extérieure, avec des lignes directrices et des budgets à gérer et une vision intérieure: je suis impliqué au coeur même de l’émission, je vois sa force et ses faiblesses."

Pour l’instant, l’émission reste toujours bien placée au niveau qualité dans les sondages. Les audiences au cours de l’année devraient soit démontrer que l’émission a du plomb dans l’aile.