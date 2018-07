Récompensé par les internautes qui ont massivement voté, sur Internet (via le site Pure Medias), pour son émission Vendredi tout est permis, Arthur a également accordé - c’est plutôt rare - une longue interview dans laquelle il dresse le bilan de l’année écoulée et évoque la rentrée.

"Vendredi tout est permis revient évidemment", explique-t-il à nos confrères français. "Nous avons déjà enregistré deux nouveaux numéros des Touristes. Dans le premier, on emmènera la bande et une nouvelle venue, Shy’m, en haute montagne. Puis vous les découvrirez en immersion à l’école nationale de police. J’ai vu les premières images, elles sont extraordinaires ! 3615, Stars sous hypnose et Diversion reviendront aussi. Mentalistes : dans la tête des stars s’arrête pour l’instant." Arthur a par ailleurs démenti qu’il pourrait succéder à son ami Nikos à la présentation de C’est Canteloup. "Je fais partie des rares animateurs qui demandent à être un peu moins présents à l’antenne" dit-il.