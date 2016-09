Les secrets de fabrication de la nouvelle émission de Benjamin Maréchal

Télévision

Lui n’est pas encore certain de la première date de diffusion de son talk-show. Mais officiellement, rendez-vous sera pris avec les téléspectateurs le jeudi 22 septembre vers 22h05. Il reste donc une petite dizaine de jours au roi de la radio pour affiner son bébé télévisuel, intitulé Ah c’est vous ! (le titre promet la rencontre avec des anonymes devenus héros, qui ont fait parler d’eux durant la semaine). D’ici là, Benjamin Maréchal va arrêter le casting des invités qui fouleront le décor 100 % naturel de cette nouvelle émission…

Mais il a désormais une idée bien précise du déroulé des soirées à venir. Jeudi soir - dès 22 h 20 - le patron de C’est vous qui le dites (VivaCité) a convié son équipe à un numéro zéro. Soit à une émission test, dans les conditions du réel. Il a décidé de travailler (presque) en famille en s’entourant, entre autres, de deux de ses collègues sur ses émissions matinales en radio. Mais "avec toute l’équipe, on a déjà prévu de s’engueuler… comme les nuits seront courtes !" Comme jeudi dernier : "On a eu que 2 ou 3 heures de sommeil après le tournage de l’émission zéro. On visionnera tout ça ce mardi".

Des obstacles

En attendant, c’est enthousiaste que l’animateur est reparti de la station-service de Nivelles - qui constitue le décor de Ah c’est vous !, donc - dans la nuit. Car plusieurs obstacles semblaient se dresser d’emblée face au projet. "Ce n’est pas évident de faire une émission en direct dans une pompe à essence. La structure d’une station essence n’est pas prévue pour, techniquement. On ne savait pas si ce serait possible. Mais j’ai été surpris par le confort du truc !", nous confie Benjamin Maréchal. "On en a aussi profité pour vérifier si la structure de l’émission, avec ses séquences, etc., tenait en une heure. Et on y était !"

Pas de plan B

L’animateur n’a pas caché sa joie à la fin du tournage. "On s’est pris dans les bras avec l’équipe. On a même improvisé un mini-bar dans ma voiture ! Ça paraissait improbable cette émission !" Benjamin Maréchal a-t-il pour autant l’impression de proposer prochainement une émission novatrice à la télé ? Rien que le lieu, en tout cas, a de quoi étonner et attirer les curieux (et les fidèles). "J’ai senti en tout cas que c’est différent dans la fabrication. Tu débarques au milieu de la route en fait. Quand tu veux discuter avec un invité, tu vas dans ta voiture. Tu écris tes fiches sur un banc…Dans la fabrication, c’est une émission à la bonne franquette ! Un bric à brac !", sourit l’animateur.

Et si le numéro zéro - dont dépendait entièrement l’avenir du concept de l’émission tournée dans la station essence de Nivelles - s’était révélé techniquement infaisable ? "On n’avait pas de plan B. On allait quand même faire l’émission !", répond-il.