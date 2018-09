Télévision Cécile Djunga, Élodie De Selys, Jean-Louis Lahaye et bien d’autres vont relever plusieurs défis pour CAP 48

Comme chaque année, la RTBF espère faire exploser le compteur de la Grande Soirée CAP 48, action de mobilisation qui vise à récolter des fonds pour aider à financer des projets permettant une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté dans notre société.

Pour cela, les journalistes et animateurs de la RTBF sont prêts à relever les défis les plus fous. Certains, comme Cécile Djunga, Maureen Louys, Elodie de Selys, Jean-Louis Lahaye, Hadja Lahbib ou encore Fanny Gillard (pour ne citer qu’eux) n’hésitent d’ailleurs pas à pousser la chansonnette pour la bonne cause. Ceux-ci donneront d’ailleurs le coup d’envoi de l’émission - diffusée le 7 octobre en prime-time sur La Une - sur une version spéciale de We are Family de Sister Sledge. "On reprend la chanson mais on a modifié les paroles pour les mettre à la sauce CAP 48", nous confie Jean-Louis Lahaye qui présentera, cette année, entouré de Maureen Louys et Élodie de Selys.

Verra-t-on toutefois l’animateur fouler le parquet de La Grande Soirée CAP 48 comme il l’a fait, il y a deux ans, pour le Télévie ? "Si je présente l’émission, je ne peux pas danser ! Mais, plusieurs animateurs et journalistes auront des défis fous à relever lors de la soirée, en particulier Joëlle Scoriels !", nous raconte celui qui, pendant la soirée, prendra souvent le pouls du call center occupé par François Mazure et l’équipe du Grand Cactus.

La soirée sera ponctuée de rencontres exceptionnelles, de portraits inédits, de surprises inoubliables et d’une série de reportages remplis d’émotions. Sans oublier les prestations de nombreux artistes tels que Slimane, Louane, Claudio Capeo, Lou Boland, Alice on the Roof, GrandGeorge et, bien sûr, Philippe Geluck, parrain de cette édition.

Pour faire des dons, "l e numéro d’appel 0800/9.48.80 sera ouvert en direct dans le JT de 19 h 30 dès le samedi 6 octobre et jusqu’à la fin de la grande soirée ", nous informe la RTBF qui invite également ceux qui le souhaitent à faire un don via cap48.be ou en achetant les Post-it CAP 48 (en vente du 28 septembre au 7 octobre).

A.P.