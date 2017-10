"Avignon est un carrefour de talents intéressant", glisse d’emblée Vincent Taloche, qui produit en ce moment le jeune humoriste PE et qui a enchaîné au festival d’Avignon les réunions pour décrocher de nouveaux droits télévisés (les galas du Voo Rire étant à présent diffusés non seulement sur la RTBF, mais aussi France 4, TV5 Monde et Paris Première). "On y fait, comme dans d’autres festivals, notre marché en allant voir en moyenne cinq spectacles différents par jour. Certaines choses sont faites pour le Signé Taloche et d’autres plutôt pour le Voo Rire. Comme tout le milieu est rassemblé ici en un mois, je gagne un temps fou à Avignon."