Alex Vizorek, Fabian Le Castel, Kody ou encore Nawel Madani, les humoristes belges ont de plus en plus la cote chez nos voisins français. La preuve encore avec le duo comique, Les Frères Taloche, dont l’émission Signé Taloche sera bientôt diffusée sur France 4, chaîne de France Télévisions qui met en avant les nouvelles générations, les nouveaux talents et les scènes actuelles. Une première pour les frères originaires de Verviers dont les sketchs n’avaient encore jamais trouvé de rendez-vous sur le petit écran français.

La RTBF garde toutefois la primeur de la diffusion de Signé Taloche dont les prochains épisodes, ceux diffusés également sur France 4, seront, comme d’habitude, enregistrés au Petit Théâtre de Spa (prochaines dates : les 22 et 24 février prochains). Les dates de diffusion en Belgique et en France ne sont cependant pas encore connues à ce stade.