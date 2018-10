"Si je devais trouver un homme aujourd’hui, j’aimerais qu’il soit beau, intelligent, drôle et… riche !, a déclaré à Gala la chanteuse belge de 56 ans qui participe à cette 9e saison de Danse avec les stars pour "retrouver un corps de rêve, faire la nique à la jeunesse, trouver un mari éventuellement, un prince charmant".

"J’aimerais me reposer un peu. Je vis avec cinq de mes enfants nés de quatre pères différents, pour lesquels je paye tout depuis toujours, dit-elle, études et loisirs. Je suis financièrement indépendante depuis quarante ans. Et je me sens souvent seule, pas épaulée."