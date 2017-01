Loïc Nottet, grand absent de la tournée Danse avec les stars

Leurs chorégraphies vous ont fait rêver pendant plusieurs semaines sur TF1. Quelques semaines après la fin de l’aventure dansante, et plus précisément ce vendredi 13 janvier, la troupe de Danse avec les stars sera de passage sur la scène de Forest National, à Bruxelles, pour un spectacle qui vous donnera très certainement envie de bouger votre popotin.

Tous les candidats de cette septième saison ne seront cependant pas au rendez-vous. Outre tous les danseurs professionnels ayant participé à l’émission, la scène bruxelloise aura le plaisir d’accueillir le vainqueur de cette dernière saison, Laurent Maistret. Celui-ci viendra compléter un casting dans lequel on retrouve plusieurs candidats récents comme Sophie Tellier, la directrice générale de la société Miss France (nous vous avions annoncé sa participation en exclusivité) et le chanteur Florent Mothe.

Comme chaque année, la tournée mettra également en évidence des stars qui ont foulé le parquet de Danse avec les stars lors des saisons précédentes. Les chanteuses Priscilla Betti (candidate de la saison 6) et Alizée (candidate de la saison 4), toutes deux en stand-by niveau carrière perso, seront également de la partie.

Le jury de cette année - qui, comme dans l’émission, commentera les prestations des candidats depuis la scène - sera majoritairement masculin ce vendredi, avec la participation de Jean-Marc Généreux, de Chris Marques (ancien metteur en scène de Danse avec les stars) et de la femme de ce dernier (qui ne fait normalement pas partie du jury de l’émission), Jaclyn Spencer, qui a accouché d’un petit Jackson en octobre dernier.

Pour animer le spectacle, un seul maître à la barre : Laurent Ournac. Le coprésentateur, arrivé dans Danse avec les stars au début de la sixième saison, fera donc cavalier seul en l’absence de Sandrine Quétier.

Pas de touche belge

Malheureusement, Loïc Nottet, premier candidat belge de l’histoire de Danse avec les stars et vainqueur de la sixième saison du concours, ne participera pas à la tournée cette année (que ce soit en Belgique ou ailleurs). Le chanteur, qui avait totalement enflammé la scène de Forest National l’année dernière, est, en effet, trop occupé à travailler sur son album perso prévu pour le printemps 2017 et sur la tournée qui l’accompagne et avec laquelle il sera de passage en Belgique les 22 avril, 23 avril et 25 novembre prochains.