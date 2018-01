La vengeance aux yeux clairs, la série de TF1 dans laquelle elle incarne une policière pleine d’humour, l’a fait entrer dans les foyers et les cœurs des Français. Mais à 38 ans, Lola Dewaere n’ajoute toujours que fort lentement des lignes à sa filmographie. "Dans la vie, je suis speedée, mais professionnellement, plutôt lente au démarrage", explique-t-elle en riant. "Le train des jeunes premières est passé, c’est trop tard. Pour les rôles de mères, comme il paraît que je fais sept ans de moins, on me trouve encore fort jeune au niveau du visage, donc, je me retrouve entre deux chaises. Toutes les actrices vivent ça entre 35 et 45 ans. Mais les autres ont eu une carrière avant, alors que moi, j’attaque directement par ça, ce qui est un peu plus compliqué. Mais c’est comme ça : je me suis réveillée un peu tard et je dois donc souffrir en silence."

Qu’est-ce qui est plus difficile : s’appeler Dewaere quand on est comédienne ou Lola quand on s’éloigne de l’âge de la Lolita ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.