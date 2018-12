Alors que certains préparent déjà les fêtes de fin d’année, Lucie Lucas a, de son côté, le nez dans les cartons… de déménagement ! Installée à Paris depuis des années, l’actrice de Clem a pris la décision de partir vivre en Bretagne, là où habite une partie de sa famille. Mais si la jeune femme fait ses valises, c’est avant tout pour aller respirer l’air frais ailleurs. Elle n’a, en effet, jamais caché son engagement pour l’environnement. "Avec mon mari, on a cherché une ferme ou l’on pourrait faire du bio dans la France entière et, c’est en Bretagne que nous avons trouvé l’endroit de nos rêves. Trouver en environnement qui n’est pas entouré de pesticides est difficile de nos jours. Ce n’est pas trop loin de Paris donc je peux me le permettre" , explique la comédienne qui projette d’ailleurs d’ouvrir son nouveau cocon à qui voudrait apprendre à cultiver bio. "Ça fait des années que j’écris des scénarios. J’aimerais réaliser un gros projet dans un an ou deux pour sensibiliser les gens à l’environnement. J’aimerais inviter des familles entières à venir passer ses vacances chez nous, en Bretagne, et travailler comme nous tout en faisant attention à l’environnement. L’idée est de filmer tout cela et d’en faire une série qui pourrait être diffusée sur les réseaux sociaux."

