Aux commandes d'une nouvelle émission consacrée à la pop culture, la présentatrice de Tellement Ciné nous parle un peu plus de ce projet particulier.

Parmi les nouveautés de la RTBF en télévision, on trouve M !, présentée par Cathy Immelen. La présentatrice de Tellement Ciné nous présente vite ce nouveau projet et ce qui l'a poussé à s'y engager.

Comment décririez-vous M! ?

"C'est un nouveau magazine consacré à la pop culture qui commence au mois d'octobre sur La Deux. En 45 minutes, on va décrypter les phénomènes de société en lien avec la culture, que ce soit la musique, le cinéma , la mode, bref ce qui est tendance."



Est-ce vous qui avez amené ce projet ?

"En fait non. Chaque année, la RTBF organise Allumons les idées. Cela permet à n'importe quel employé de la RTBF d'amener un projet personnel. Deux jeunes de notre équipe, Tom Salbeth et Gilles Dej, sont venus me voir en octobre dernier pour me demander mon avis. Je leur ai répondu que je rêverais de voir cette émission. C'est dans le style d'Entrée libre, Stupéfiant !, Quotidien ou le Tube sur Canal+. Ils m'ont alors répondu qu'ils pensaient à moi pour la présenter, ce que j'ai accepté. Ce n'est donc pas mon projet mais je me sens en adéquation avec son style, son ton. Entre temps, le projet est passé par toutes les étapes et on a fini par tourner le pilote en juillet. Cela explique que nous ne sommes pas encore prêts pour la rentrée. Nous ne pouvions pas savoir que les responsables seraient si enthousiastes de l'émission !"



Comment allez-vous gérer le tournage de M ! avec celui de Tellement ciné?

"Pour être franche, je ne vais plus trop avoir de vie privée! Heureusement, Tellement Ciné va passer le vendredi, ce qui change beaucoup mon organisation. Je pourrais donc travailler dessus le week-end et sur M! la semaine. De toute façon, je prends tellement de plaisir dans ce que je fais que je n'ai pas l'impression de travailler."