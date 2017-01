Il s'agit toutefois d'un heureux accident…

Voilà une nouvelle qui devrait moyennement être appréciée du côté des avenues Reyers, et surtout Georgin. Depuis désormais plus de 24 heures, et pour la première fois de l'histoire du PAB, M6 est diffusée en Belgique ! L'étrangeté a été observée, notamment, chez Charles, Schaerbeekois et client Telenet TV - pour rappel, le câblo-opérateur flamand est présent à Bruxelles dans les communes de Schaerbeek, Etterbeek, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Forest et Woluwe-Saint-Lambert. Photos à l'appui.

"Je zappais compulsivement, jusqu'à tomber sur la chaîne de M6 Boutique - qui, elle, fait bien partie du bouquet TV permanent de Telenet, pour les clients francophones, au même titre que M6 Music Hits, NdlR. Sauf que, malgré que mon décodeur m'indiquait que j'étais sur M6 Boutique, de même que le guide TV numérique, c'était bien M6 que j'avais sous les yeux ! Et plus particulièrement L'Amour est dans le pré, version française, avec Karine Lemarchand ! Les publicités, très longues et typiquement françaises, m'ont confirmé que je captais bien M6. La vraie !"





Le rachat récent de SFR Belgique (ex-Numéricable Belgique) par Telenet (également propriétaire de Base Company), qui lui permet d'accroître sa présence sur le câble bruxellois et d'entrer en Wallonie, pousserait-il le câblo-opérateur à effectuer des tests quant à une future arrivée de M6 en Belgique? Ou s'agit-il, plutôt, d'une heureuse erreur de gestion de canaux ? Coralie Miserque, du département communication du câblo-opérateur, perce le mystère : "Il s'agit en réalité d'une erreur humaine. Le signal de M6 Boutique a disparu il y a quelques jours, suite à une perte de connexion satellite. Le technicien qui a réinitialisé la connexion a inopinément rebranché M6 au lieu de M6 Boutique. Le problème est en train d'être corrigé en ce moment même."

Vieux fantasme du zappeur belge, l'arrivée officielle de M6 en Belgique apparaît toujours comme stratégiquement improbable. La chaîne, qui appartient à RTL Group, n'a aucun intérêt à débarquer en Belgique et concurrencer ses consoeurs TVi, Plug et Club RTL (avec lesquelles M6 et sa petite sœur W9 partagent d'ailleurs bon nombre de programmes). Même si son positionnement à la fois jeune et grand-public fonctionne à merveille en France, où M6 vient de boucler en 2016 une excellente année, à contrario de TF1 et France 2. Il faudra continuer à profiter du débordement de la TNT à l a frontière, ou de bidouiller le satellite, pour capter les émissions de Stéphane Plaza chez nous…