"Vous vous sentez parfois con, on vous le dit souvent, peut-on ainsi lire en annonce dans le journal Le Parisien. Petit, gros, grand, brave, etc. Cherche cons à interviewer pour un documentaire diffusé sur Paris Première. Tournage Paris/non rémunéré."



Ou quand le groupe M6 recherche "des cons à interviewer" pour une prochaine émission télévisuelle consacrée au film Le dîner de cons. Tout un programme ! Surtout si ce dernier est diffusé un mercredi… Mais la chaîne française a confirmé à Pure Médias que le documentaire sera bien diffusé pour célébrer les vingt ans de la sortie au cinéma du film culte de Francis Veber. "Sur un ton léger, on reviendra sur la place du ‘con’ dans la culture, notamment dans le cinéma populaire et la littérature."