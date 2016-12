C’est sûr, Madonna ne compte pas Christophe Dechavanne parmi ses fans.

Alors qu’il l’avait invitée à Coucou c’est nous, "Madonna, elle nous a fait chier, elle a été atroce. On lui a fait un prime spécial, et une loge qui nous a coûté une fortune avec un décor et des meubles signés. Je n’avais même pas le droit d’entrer dedans, j’étais ravi ! Quand il a fallu que j’aille la saluer juste avant le prime, elle ne m’a même pas regardé."

Et de conclure : "On a fait une émission atroce."