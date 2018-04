" C’est l’histoire de ma vie, une vie de looser" , plaisante à demi-mot l’humoriste de 29 ans, originaire du Gard, qui était - au début - dégoûté de partir dans son propre pays pour l’émission Nos Terres Inconnues , sorte de Rendez-vous en terre inconnue mais dans le terroir français (ici, le parc national des Cévennes). "Je faisais les premières parties de Jamel mais lorsque je rentrais de tournée avec lui, je n’avais pas assez d’argent pour me payer un ticket de métro. J’ai toujours été en yo-yo dans ma vie. Je joue devant 1.000 personnes en première partie de Jamel et le lendemain, je me fais arrêter par les flics parce que j’ai fraudé le métro ! Ici, pareil, ascenseur émotionnel. On me dit : ‘tu vas faire Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez’, mais on te dit que tu pars dans les Cévennes, à 15 kilomètres de chez toi !"

L’expérience vous a pourtant complètement déconnecté de votre vie parisienne…

"Totalement. On se dit qu’il faut être fou pour aller vivre là-bas et à la fin, on les comprend. On se dit limite qu’on le ferait bien aussi. Surtout qu’à aucun moment, ils ne font du prosélytisme ou ils ne te font culpabiliser. Ils te disent tout le temps : ‘Nous, on a choisi ce mode de vie-là. Mais ce n’est pas pour autant que l’on va dénigrer ceux qui vivent en ville et ont choisi un autre mode de vie que nous. On est tous là pour vivre ensemble. Et si on veut qu’on respecte notre mode de vie, il faut respecter celui des autres.’ Et là, en l’occurrence, j’ai aimé le fait qu’à aucun moment, ils ne me pointent du doigt."