On se souvient de ses brillantes apparitions dans Watchmen : les gardiens, Les Femmes de ses rêves, 27 robes ou encore Thérapie de couple. Depuis deux ans, c’est sur le petit écran, et plus particulièrement dans la série Billions, que Malin Akerman nous en met plein la vue. L’actrice suédoise y interprète Lara Axelrod, épouse du milliardaire parti de rien Bobby Axelrod. Une femme à poigne et ambitieuse qui doit sortir des griffes pour contrecarrer les plans de Chuck Rhoades, procureur prêt à tout pour faire tomber son mari.

(...)