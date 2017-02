Ses collègues masculins de l’époque lui tirent leur chapeau. Si Mamine Pirotte a presque tout fait en télé, elle a surtout souvent été la première dans beaucoup de domaines. En 1967, sur les antennes de Radio Une, une mini-révolution s’opère. Elle débarque avec l’émission, Magazine F. "C’était la première émission qui sortait un peu des clichés sur la femme", se souvenait-elle dans les colonnes de la DH. Avec Minute Papillon, elle devient ensuite l’une des premières à parler consommation, en télé et sur les ondes. Un certain Guy Lemaire, de 10 ans son cadet, la rejoint alors. "Elle m’a offert une bouffée d’air frais pendant que je faisais mon service militaire."

Le journaliste, retraité aujourd’hui mais qui continue à collaborer aux Ambassadeurs, se souvient de Mamine comme d’un "vrai leader. Une femme militante, convaincue, et ce n’était pas évident à l’époque !" Elle deviendra même la première femme à collaborer à une émission de sports sur la RTBF (Vendredi sports). "C’était une pionnière !", continue Guy Lemaire.

Une pionnière, très fière, nous disait-elle, d’avoir été "la première femme directeur à la RTBF !" Francis Goffin, le directeur des radios de la RTBF qui avait découvert Mamine en 2003 à son arrivée à la RTBF, salue le parcours de celle qui était devenue son "amie". "J’avais encore eu quelques contacts dernièrement avec elle. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle parte si vite…", regrette-t-il. "Quand je suis arrivé du privé (RTL), elle incarnait l’héritage du service de public pour moi. Et elle a été très précieuse à mon intégration."

Et Francis Goffin de saluer "l’attachement que Mamine avait à la RTBF. Elle avait réussi intelligemment à prendre le virage, dans les années 90, et ce n’était pas évident". Et Francis Goffin de conclure : "Elle a tout donné à la RTBF. Elle a marqué beaucoup de gens ici. La RTBF la pleure, mais aussi tous les Liégeois. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle parte si tôt."

L’été dernier, Mamine Pirotte avait été faite citoyenne d’honneur de la ville de Liège.