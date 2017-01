La diaspora africaine de Belgique invite au rassemblement contre Romanie Schotte ce 1er février, à 13h, à Bruxelles.

”Miss Belgique a sali sa couronne, insulté ce qu’elle représente, discrédité le concours de Miss Belgium, peut-on lire dans le communiqué Ca suffit ! de la diaspora africaine de Belgique qui veut montrer “sa profonde indignation” face à la publication sur Instagram de Miss Belgique 2017, Romanie Schotte, sur une photo d’elle ayant à l’arrière-plan un homme de couleur noire accompagné d’un émoticône en forme d’excrément . Elle doit démissionner et présenter des excuses pour propos racistes et humiliants.”

“Nous allons nous réunir ce mercredi 1er février, à 13 h, devant le Comité national Miss Belgique, rue de Dilbeek 200 Brechem saint Agathe, pour réclamer la destitution de Miss Belgique 2017, Romanie Schotte, qui ne mérite pas de porter la couronne, poursuit l’instigatrice de cette manifestation, Magaly Nkento. En France ou au Luxembourg des miss ont été contraintes à démissionner pour des faits parfois beaucoup moins graves.”

Au vu des difficultés pour obtenir les autorisations de la commune et des autorités pour mettre en place ce rassemblement, cette étudiante en stylisme de 22 ans ne compte, pour l’heure, “rassembler environ 30 personnes. Mais je voulais absolument réagir, nous glisse celle qui est révoltée par le fait que les institutions belges ne l’ont pas punie, par téléphone. C’est vraiment une insulte pour nous ce qu’elle a fait là. Elle considère les noirs comme du caca.”

Et Magaly Nkento, qui “ne compte pas baisser les bras” (car si cette action ne porte pas ses fruits, elle compte en mener d’autres), va encore plus loin. “Nul n’ignore la phrase raciste habituelle et bien connue : les noirs puent ! Que les excréments puent. Et donc, on comprend bien que Miss Belgique regretterait que cet homme de couleur de peau noire gâche sa photo.” Avant de nous préciser : “J’ai vraiment l’impression qu’elle nous prend pour des imbéciles. Faut vraiment être stupide pour croire que c’est une crème glacée. C’est un caca !” L’initiatrice de cette manifestation, qui a constitué une plateforme pour combattre le racisme banalisé envers les Noirs ou les Afro-descendants, mettant en avant les excuses douteuses données par la gagnante du concours de beauté. “On aimerait qu’elle présente de vraies excuses car cette crème glacée, c’est vraiment bidon ! On veut une vraie réponse honnête d’elle et du comité. Car s’ils acceptent une raciste pour représenter la Belgique à l’international, c’est qu’ils le sont eux-mêmes quelque part.”

Soutenue par diverses asbl qui ont déjà mené ce type d’action en Europe et ailleurs, Magaly Nkento demande également à tous les sponsors du Concours Miss Belgique de “retirer leur soutien à Mme Romanie Schotte, sinon, nous mènerons une contre-campagne contre leurs marques qui soutiendraient une personne capable de propos humiliants et racistes à notre égard.”