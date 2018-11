En décembre 2004, il se trouve en vacances en Thaïlande lorsque qu'un tsunami d'une puissance inouïe ravage le pays. Un souvenir toujours douloureux, dont il a beaucoup de mal à parler.

"J’ai fait des choses là-bas que je n’aurais pas dû faire parce que je n’étais pas capable de les assumer après-coup", explique-t-il, au bord des larmes. "On est porté par une espèce de nécessité vitale en pensant qu’on est à la hauteur parce qu’on est rescapé et qu’on est quasiment les seuls rescapés… et finalement il y a des gens dont c’est le métier d’aller aider les sinistrés, j’aurais pas dû, je ne regrette rien mais je saurai pas en parler aujourd’hui."