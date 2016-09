Maréchal - Deborsu : Le match des rois du talk belge

Télévision

Alors que Benjamin Maréchal se lance dans un premier talk-show télé (La Une), Christophe Deborsu reprend les commandes de

L’un mesure environ deux mètres, l’autre 1,92 m. Grands par la taille, Benjamin Maréchal et Christophe Deborsu le sont également dans leur vie professionnelle. Les deux journalistes ont d’ailleurs des nouveaux défis de taille à relever à la rentrée, en plus de leurs émissions quotidiennes (Benjamin Maréchal dans C’est vous qui le dites et le 8-9 sur VivaCité et Christophe Deborsu dans C’est pas tous les jours dimanche ! sur RTL-TVi). Le premier avec Ah, c’est vous, son premier talk-show en télé, et le deuxième avec Dossiers Tabous, magazine dont il a pris les commandes en remplacement de Jean-Claude Defossé. "On a fait du sport tout l’été pour se préparer à ce long sprint. On a une grande joie de jouer, d’y être, une excitation même si on est conscient que ça va être du non stop", nous explique Christophe Deborsu." Je pense être dans l’état dans lequel était Christophe avant de lancer C’est pas tous les jours dimanche !, confie, quant à lui Benjamin Maréchal. On est dans la phase de production d’ Ah, c’est vous ! C’est le moment où on commence à sentir la pression et à trouver les journées sont trop courtes."

Rencontre croisée.