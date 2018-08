Son visage ne vous est sûrement pas inconnu. Et c’est normal. Du haut de ses 18 ans, Donovan en a surpris plus d’un lors de sa participation à La France a un incroyable talent. Son truc ? La magie ! Très actif sur les réseaux sociaux, le jeune Français croule sous les propositions et pourtant, c’est celle de RTL-TVI qu’il a choisi de retenir.

À partir de la rentrée prochaine, Donovan fera partie intégrante de l’équipe de RTL Belgium. Chaque semaine, en access prime time, le magicien découvrira la Belgique tout en faisant tester l’un ou l’autre de ses tours fétiches à plusieurs personnalités, de la chaîne et d’ailleurs.

Maria del Rio fait d’ailleurs partie des animateurs de la chaîne à s’être prêtés au jeu. "Donovan m’a fait des tours de magie pendant une bonne heure avec les mains, le corps et les cartes. Il m’a, par exemple, demandé de jeter des cartes de mon choix en l’air, cartes qui se retrouvaient ensuite dans le Thalys que l’on a pris. C’était bluffant", explique l’animatrice qui a toujours été interpellée par la magie. "Je suis fan des nouvelles générations de magiciens. J’ai d’ailleurs été voir plein d’illusionnistes. J’ai trouvé ça spectaculaire. C’est incroyable la façon dont ils font travailler leurs méninges pour nous faire croire certaines choses. La micromagie me rend aussi dingue. Jusqu’à la dernière minute, je pense être plus forte que le magicien et au final, il me berne quand même." (rires)

Si le début de l’aventure magique est encore à déterminer, on sait d’ores et déjà que Donovan se présentera aux téléspectateurs dans l’émission spéciale Hotel RTL : Une rentrée 5 étoiles diffusée mercredi prochain à 19 h 45 sur RTL-TVI et commentée en voix off par Maria del Rio.





Des nouveaux humoristes pour remplacer Pablo Andres

Le Good Morning de Radio Contact accueille de nouvelles têtes.

Suite au départ de Pablo Andres sur la RTBF, le Good Morning de Radio Contact se cherchait un nouvel humoriste pour dynamiser les petites heures du matin. C’est chose faite. À un détail près, la radio feel good n’a pas remplacé l’agent Verhaegen par un humoriste mais bien par une série d’humoristes. "Il y a vraiment un vent de fraîcheur qui va souffler sur le Good Morning. Massimo, humoriste qui nous a épatés par sa tchatche et sa plume pendant l’été, sera présent tous les jeudis dans la matinale. Florence Mendes et Ludo rejoindront aussi l’équipe", explique Maria del Rio (à nouveau ambassadrice de Zeb) qui annonce l’arrivée de Valentino, autre animateur de Radio Contact, dans l’équipe.

Cette année, vous fêtez vos dix ans au Good Morning…

"Et, je ne suis toujours pas lassée. Je me dis que c’est un privilège de rassembler toutes les générations avec une émission de radio. Le Good Morning, c’est comme un jeans dans lequel je me sens super bien."

Le rythme du petit matin n’est pas trop lourd à suivre à la longue ?

"C’est un rythme contre nature mais je pense qu’une grande partie de la population se lève comme moi à 5 heures. Je n’ai donc aucun droit de me plaindre ! (rires) Ce n’est pas facile mais je me marre tellement que je continue. Animer le Good Morning me permet d’oublier les moments difficiles, de m’aérer l’esprit."