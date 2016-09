Maria Del Rio: "L’effort physique, ce n’est pas mon truc"

Télévision

Ce mardi, Garde à vous !, une nouvelle télé-réalité dans laquelle plusieurs jeunes hommes ont été sélectionnés pour revivre le service militaire des années 70, débarque sur RTL-TVI.

Pour l’occasion, plusieurs animateurs de la chaîne privée se sont prêtés au jeu en participant à une séance d’entraînement. Parmi eux, Sandrine Corman, Michael Miraglia, Stéphan Van Bellinghen et Maria Del Rio.

Si les trois premiers animateurs s’en sont sortis sans trop de difficultés, la dernière a, quant à elle, eu du mal à suivre la cadence. "L’effort physique, ce n’est pas mon truc !", confie Maria Del Rio, animatrice du Good Morning de Radio Contact, qui a un vertige "vraiment handicapant". J’étais un peu le François Pignon de la bande. J’ai accepté de participer au jeu parce que je pensais bien me marrer mais j’ai vraiment souffert. Surtout quand je me suis retrouvée au-dessus d’un mur, je n’étais plus maître de mon corps."

Très sportif dans la vie de tous les jours, Michael Miraglia se souviendra lui aussi de cette expérience au service militaire : "Sur le moment, je n’ai rien senti mais les jours qui ont suivi le tournage, j’avais des courbatures partout !"

Pour voir les animateurs se transformer en militaires d’un jour, branchez-vous sur RTL-TVI ce mardi soir dès 19h45.