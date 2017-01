Marion Lefebvre est une candidate de la nouvelle édition de Top Chef qui risque de ne laisser personne indifférent. Repérée via Linkedin par la production de l'émission, la jeune femme, native d'Aix-en-Provence et actuellement cheffe à domicile, a intégré le casting final duculinaire, et fera donc partie des quinze candidats retenus qui entameront les hostilités ce soir.