Elle était connue avant même qu'on aperçoive sa jolie bouille, un peu dissimulée derrière un costume de chef. Marion Lefebvre fait partie des 15 candidats qui, lundi sur (à 20h15), tenteront d'intégrer l'une des brigades des chefs Darroze, Etchebest et Sarran. Top chef revient dans une saison 8 dont on a déjà beaucoup parlé. Marion - au moment où elle nous parle, des journalistes viennent frapper à sa porte ! - n'est pas étrangère à cet intérêt sur la Toile. L'ancienne mannequin qui fait plaisir à ses dizaines de milliers de followers sur Instagram en publiant, depuis plusieurs mois, des photos sexy d'elle, met en garde: ce n'est pas parce qu'elle a des mensurations de rêve qu'elle ne sait faire bon usage d'un couteau de cuisine. Explications pleine d'enthousiasme de cette chef à domicile, qui a beaucoup voyagé dans les cuisines du monde, et qui ouvrira très prochainement dans sa ville, Aix-en-Provence, son premier restaurant Bottega Da Verri…

Top Chef, vous rêviez d'y participer?

"Oui, je n'aurais jamais pensé dans ma vie pouvoir faire cette émission. Pour moi Top Chef, c'est l'élite des cuisiniers, je ne pensais pas pouvoir l'intégrer! La production a, je pense un système de chasseurs de têtes, comme dans beaucoup d'émissions, et m'a contactée via le réseau LindekIn. Et j'ai répondu présente, avant de passer les préselections. Quand j'ai été sélectionnée, je n'y croyais pas du tout!"

La cuisine, vous n'y êtes pas venue par hasard…C'est un métier de famille…

"Mon grand-père est maître boucher. J'ai baigné là-dedans, ma grand-mère et ma maman cuisinent toutes deux très bien. Cette passion m'est venue toute petite. Et en faisant un stage au collège, à 13 ans, j'ai eu une révolution, je me suis dit que c'était le métier que je voulais faire. J'ai arrêté l'école et me suis lancée dans une école hôtelière. Alors je voulais cuisiner la viande de mon grand-père et travailler avec lui."





Justement que dit votre famille de votre passage dans Top Chef?

"Ils sont tous très fiers! Ma grand-mère a déjà affiché dans son salon tous les articles qu'il y a dans les journaux. Mon grand-père a lui versé une petite larme. C'est très touchant. Je fais ça aussi pour qu'ils soient fiers de moi, que j'aie une réconnaissance familiale."

Le fait de cuisiner devant les caméras vous a-t-il déstabilisée un peu?

"Non, pas tant les caméras parce que j'ai fait quelques photos en tant que modèle, j'ai aussi défilé sur les podiums quand j'étais plus jeune. C'était plus le fait de rencontrer les chefs en vrai. J'ai un peu perdu mes moyens sur le coup. C'était impressionnant pour moi. J'étais comme une enfant d'avoir pu participer à cette émission, et de les voir en vrai! Avant même de faire l'émission, mon rêve était de pouvoir rencontrer Hélène Darroze. C'est une femme exceptionnelle! Et la voir en vrai m'a permis de me réconforter en me disant qu'on fait certes un métier d'homme, mais elle a une vie de femme, de famille, tout à fait normale tout en étant une chef étoilée."

"Oui c'est toujours difficile d'être prise au sérieux. J'ai toujours cette première réflexion: t'es mannequin, tu ne peux pas cuisiner! Surtout quand on ne me voit pas en tenue de cuisine. Après c'est clair, je travaille comme un chef, j'ai le caractère de con, je suis susceptible,…Je sais être un vrai chef de cuisine! Je sais donner des ordres, déléguer."

On a déjà pu voir beaucoup de photos, parfois sexy de vous. Mannequin, c'était vraiment un métier pour vous?

"Non, en fait on s'est emparé de cette image. Qui n'est pas négative pour moi hein…Ca veut dire que je ne suis pas si moche. L'essentiel, c'est que les gens comprennent que Top Chef, c'est une émission culinaire, pas une émission de téléréalité! Je suis là parce que je sais cuisiner, pas parce que je fais des photos et du mannequinat. Si ça fait de l'audimat, c'est sympa! Depuis que l'émission a débuté, il y a encore plus de gens qui se sont abonnés à mon compte Instagram. Tant mieux si ça permet aix gens de s'intéresser à la cuisine. L'important c'est que ça fasse de la pub! En fait, ça intrigue encore plus…Il y a plus de gens qui du coup veulent venir manger pour savoir si je sais vraiment cuisiner. Cela me met encore plus la pression pour le restaurant."

Vous ne différenciez pas le côté jolie fille et votre métier de chef?

"C'est moi, je suis autant girly dans la vie de tous les jours que chef dans ma cuisine avec cette image de mec quand même. En cuisine, je suis pas coiffée, pas maquillée…J'ai une double personnalité dans la vie de tous les jours. Je n'effacerai pas le fait que l'été je me mettrai en maillot de bain…Je me mettrai en maillot de bain en mangeant de la pizza! (rires)"

La notoriété, que vous commencez à connaître, ne vous fait pas peur?

"Non, pas du tout! Quand on fait ça, on doit s'attendre à renconter des gens passionnés…Tant que ça reste gentil. Mais dès qu'il y a de la popularité, il y a des gens qui vous détestent. J'entends des gens dire: mais enfin qu'est-ce qu'elle fout là? Parce qu'on a parlé de mes photos etc…Mais c'est ridicule, plus drôle qu'autre chose."





Votre restaurant La Bottega Da Verri va ouvrir…Vous visez une étoile?

"Non, ni une ni deux ni trois! Je n'ai pas cette ambition-là. Je veux créer une chaîne de restaurant. Là c'est le premier. Oui c'est ambitieux mais je suis une rêveuse. Je veux que la Bottega représente une cuisine familiale, conviviale en France, comme si on recevait les gens à la maison. Pour une étoile, je ne pense pas être à la hauteur pour avoir autant de pression au quotidien. C'est déjà beaucoup de pression de tenir son restaurant. Et encore plus d'être dépendant de critiques gastronomiques. Je suis très bien entourée, mon chéri est là dans le restaurant. Pendant que je serai en cuisine, il sera en salle. Il va gérer la caisse parce qu'il a fait des études de commerce. Il va gérer les sous et moi je vais pouvoir être créative! (rires)"





!!! Attention spoiler !!!

La nouvelle n'a pas mis longtemps avant de faire le tour du web. Le premier épisode de la saison 8 de Top Chef a déjà été diffusé, mercredi, sur M6, avant lundi sur RTL. Marion n'ira malheureusement pas plus loin que la première épreuve.