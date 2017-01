"La science est en évolution constante, Matière grise aussi", lance d’emblée Patrice Goldberg en parlant du magazine scientifique qu’il présente depuis bientôt vingt ans et dont les gros documentaires ont été primés à plusieurs reprises (parmi eux, deux ont récemment été primés lors du Festival international du court-métrage de Mumbaï, en Inde).

Pour bien démarrer l’année, le journaliste, passionné de sciences depuis l’école secondaire, a trouvé qu’il était temps de redynamiser le magazine scientifique en lui apportant un nouveau look (logo en forme de fiole dans laquelle se trouve une terre, ainsi qu’un nouveau générique) mais également un nouveau contenu. L’objectif : "Rendre Matière Grise plus humain et plus accessible au grand public" .

Une nouvelle formule qui sera utilisée à partir du mercredi 25 janvier à 23 h 05 sur La Une (mais aussi le samedi à 17 h 40 et le dimanche à 7 H 30 sur La Une) dans un numéro consacré aux recherches insolites.

"Ce n’est pas une révolution mais une évolution. Outre le look plus frais du magazine, nous voulions modifier la manière de traiter les sujets et d’interviewer les gens. C’est pour cela que nous avons, par exemple, inséré plusieurs nouvelles chroniques", continue Patrice Goldberg qui s’allie d’une nouvelle équipe plus jeune et plus féminine ("Je souhaite avoir un regard plus féminin sur la science parque c’est un domaine très masculin à la base") pour réaliser les sujets qui naissent parfois à partir de questions posées par les téléspectateurs.

"Le magazine scientifique en général peut faire fuir les gens. Nous, on essaye d’éviter cela en éveillant la curiosité et en leur transmettant cet émerveillement sur les choses qui nous entourent", confie le journaliste en soulignant pour conclure que "la science se trouve partout."