The Voice, nous confie Matthias Jabs, le guitariste des Scorpions qui seront en concert ce mercredi à Bruxelles.

L’artiste de 62 ans, au plus de 40 ans de carrière, émet toutefois quelques réserves sur ce genre de programme. "Le problème est que, même si tu gagnes, rien n’arrive après. Personne ne soutient la carrière de ces grands talents après l’émission. Ni la télévision ni le management ni l’industrie musicale. Tout le monde s’en fout. Leur seul souci est d’avoir la même qualité de show l’année qui suit, avec de nouveaux talents. Je suis désolé pour ces jeunes gens qui pensent avoir fait le plus dur, à savoir un premier pas dans une grande carrière en étant repéré à la télé, mais, au final, rien ne se passe. Et c’est comme ça dans tous les pays, que ce soit chez nous en Allemagne, en France ou même ici en Belgique."

Sauf pour les USA selon lui. "Les États-Unis sont peut-être l’exception qui confirme la règle. Taylor Swift aide les jeunes à poursuivre leur carrière. Mais ça reste de la télévision, faut faire attention et bien s’entourer."