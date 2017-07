Comme nous vous l’annoncions en exclusivité dans La Dernière Heure/Les Sports de ce mardi 11 juillet, La Deux remplacera bel et bien, à partir de la rentrée prochaine, Vis ta mine! par une nouvelle émission de cuisine qui, à l’image d’Un gars, un chef, réunira un duo derrière les fourneaux.

Ce dernier ne sera cependant plus composé d’Adrien Devyver (le "gars") et Gérald Watelet (le "chef") mais bien de Maximilien Dienst, ancien candidat emblématique de la dernière saison de Top Chef (programme diffusé sur RTL-TVI), et de plusieurs influençeuses, parmi lesquelles on retrouvera notamment Betty Marais, responsable des relations publiques du chef belge Sang Hoon Degeimbe.

"L’équipe de l’émission a fait passer un casting à plusieurs femmes considérées comme des influençeuses dans le domaine de la cuisine, nous explique-t-on. Celles-ci peuvent venir d’horizons totalement différents. D’attachée de presse à cheffe de salle en passant par une blogueuse, il y aura de tout. Lors de l’émission, elles feront face au chef."

En confiant cette nouvelle émission culinaire à l’Hottonais de 24 ans, la RTBF compte bien relancer sa case de fin d’après-midi, jusqu’ici en perte de vitesse. "Maximilien a un caractère assez atypique. Il a séduit les téléspectateurs de Top Chef et en fera certainement de même avec ceux de la RTBF", nous susurre-t-on concernant le chef du restaurant gastronomique Les pieds dans le plat, qu’il tient à Marche-en-famenne avec son père Jean-Michel Dienst.

Interviewé en mars dernier, Maximilien Dienst nous avait d’ailleurs parlé de l’impact de Top Chef sur l’établissement. "Au restaurant, on a eu un gros boum avec l’étoile et un autre avec l’émission. Depuis que j’ai participé à Top Chef, beaucoup plus de jeunes viennent au restaurant", nous avait expliqué le jeune chef qui sera l’un des seuls anciens candidats belges de Top Chef, avec Jean-Philippe Watteyne, à ne pas continuer son chemin sur RTL-TVI, chaîne qui a mis en avant des chefs comme Julien Lapraille, Julien Wauthier ou encore Kevin Roquet.

Ses phrases cultes

L’Hottonais a été, sans aucun doute, l’un des candidats qui a le plus marqué la dernière saison de Top Chef. Ce que l’on retiendra de lui ? Sa bonne cuisine, évidemment, mais également son franc-parler et ses répliques devenues cultes. Parmi elles, on retrouve notamment :

"Si je me fais plaquer par Claudia Schiffer, c’est, qu’au moins, je l’ai sautée une fois."

"Je ne te demande pas : ‘On fait un enfant ?’ Non, je te demande si on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas. Je ne te dis pas qu’on va faire notre vie ensemble."

"Il paraît que les gosses, c’est comme les pets, on ne supporte que les siens…"

"Je suis excessif dans tout. Quand je fais la fête, je suis à fond. Quand je fais l’amour, je suis à fond. Quand je cuisine, je cuisine à fond."