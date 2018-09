Si Valériane (38 ans, institutrice à Hannut) et Aline (28 ans, éducatrice spécialisée en psychiatrie à Mons) s’entendent à merveille et rappellent qu’elles ne se sentent pas comme des concurrentes, elles admettent avoir des univers différents.

Qu’est-ce qui vous a motivées à participer au concours ?

Valériane : "Le challenge. Chaque année, mes amis disaient de le faire et chaque année, je leur répétais : Jamais, je n’ai pas le niveau. Et puis on passe les étapes du casting et on n’y croit pas, puis on y est. Puis on arrive dans la tente et on se dit : J’y suis. On vit un truc que des milliers de personnes aimeraient vivre."

Aline : "Oui et ça nous permet de nous projeter dans l’avenir et peut-être de faire de notre passion un métier. Si on peut se lancer là-dedans et vraiment travailler dans la pâtisserie à temps plein, ça serait génial."

Comment se déroule la sélection pour l’émission ?

Aline : "Il faut envoyer sa candidature par e-mail avec une photo de sa pâtisserie et de soi. Après on attend le coup de fil fatidique avec un entretien."

Valériane : "Plus ou moins dix minutes."

Aline : "Moi c’était une bonne demi-heure (rires)."

Valériane : "C’est pour voir si on sait parler car certains n’y arrivent pas au téléphone. Je crois que Le Meilleur Pâtissier , c’est la pâtisserie mais également la personnalité. Si on est timide, on ne va pas nous prendre. Après le coup de fil, c’est Paris."

Aline : "Là, on doit aller sur place avec une création personnelle et un saint-honoré goûté par un grand chef professionnel avant un entretien filmé d’une heure à peu près puis il faut attendre longtemps avant d’avoir un coup de fil avant la dernière épreuve, la mise en situation."

Valériane : "On est dans les cuisines d’une école à Paris en présence de Mercotte. On a fait cinq petits gâteaux sur un décor comestible en trois heures et demie dans une cuisine qu’on ne connaît pas. Ils regardent aussi comment on réagit, peut-être que certains ont raté mais ont quand même été pris car ils se sont adaptés. Et puis on reçoit là le coup de fil tant attendu, qu’ils ont enregistré d’ailleurs et qu’on a entendu après. Moi c’était dans ma classe avec mes élèves."

Aline : "J’étais au boulot. J’avais toutes mes collègues autour de moi donc. Je pense que j’ai sauté de joie, j’ai crié aussi très très fort puis j’ai pleuré d’émotion."

Vous êtes-vous préparées d’une manière particulière quand vous avez appris votre sélection ?

Aline : "Personnellement, oui. J’ai commencé à pâtisser tous les jours mais ce n’était pas forcément ciblé sur les bases mais sur la création."

Valériane : "J’ai revu les classiques comme les pâtes à choux et les biscuits mais ça peut tellement partir dans tous les sens que c’est difficile de tout revoir."

Est-ce que vous vous rappelez la première pâtisserie que vous avez faite ?

Aline : "C’était une mousse au chocolat avec mon papa."

Valériane : "Ce n’était pas une pâtisserie, mais je me souviens de jaunes d’œuf avec du sucre que j’avais piqué dans l’armoire de ma mère. Je les mettais dans ma petite dînette et je faisais mousser avant de les manger à la cuillère."

Quelle est la place de la pâtisserie dans votre quotidien ?

Valériane : "C’est une passion. Je me sens bien quand je fais de la pâtisserie. Cela me détend et je suis ravie quand je peux la goûter, la manger et la partager avec ma famille. C’est quelque chose que je fais souvent, tous les mercredis car je suis en congé ce jour-là et les week-ends."

Aline : "Pareil, c’est aussi une passion et mon sas entre le boulot et la maison. Cela me permet de me détendre et de penser à autre chose."

C’est votre rêve ?

Aline : "Oui, c’est ça."