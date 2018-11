L’horloge sonne 18 heures lorsque les premiers invités de Valériane toquent à la porte de sa fermette hannutoise. Ce lundi soir, l’institutrice de 38 ans est bien entourée pour suivre la finale du Meilleur Pâtissier sur RTL-TVI. Parmi eux, Ludovic, candidat qui, avec elle et Charles, fait partie des trois finalistes de cette septième saison. "Le Meilleur Pâtissier e st devenu le rendez-vous du lundi soir . On soutient Valériane à fond", lance le mari de la candidate belge. Petits fours, bulles et bonne humeur, la soirée commence bien…

"Est-ce que je peux vous demander un selfie ?", demande le frère de Valériane en s’adressant à sa sœur et à Ludovic. Dans le salon depuis lequel se suivra la finale d’ici deux heures, personne, à part quelques curieux - l’émission a été enregistrée il y a quelques mois -, ne connaît l’issue de cette ultime étape.

"Il n’y a jamais eu de compétition entre nous, et encore moins lors de la finale. On est arrivé tous les trois au bout de l’aventure. La victoire, ce n’est qu’un bonus", déclare Ludovic entre deux vannes lancées à sa camarade.

(...)